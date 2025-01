Montadoras: veja quem se deu bem no Brasil e as grandes perdedoras de 2024

E o que dizer então da Caoa Chery? Já consolidada, a marca somou 60.929 unidades emplacadas e cresceu 93,55%. Produtos inéditos? Não teve. A base do avanço foi a chegada de versões mais competitivas de Tiggo 5X e, principalmente, Tiggo 7.

A RAM cresceu 73,78% principalmente por causa do primeiro ano completo de vendas da picape nacional Rampage. A marca registrou 29.475 exemplares emplacados. A razão do forte avanço da Ford (68,23%) foi semelhante: a nova geração da Ranger.

No topo do ranking

Com exceção da décima colocada no ranking de vendas de 2024 (confira abaixo), a BYD, as outras nove montadoras do "top 10" já são consolidadas no Brasil. No grupo das três maiores, a Fiat cresceu 9,62%, com 521.282 unidades emplacadas. O mérito da italiana foi conseguir conquistar mais espaço para seus produtos já consagrados.

Isso porque o principal lançamento da Fiat em 2024 foi a Titano, que teve pouca representatividade no volume de vendas. O mesmo fenômeno ocorreu com a vice-líder Volkswagen, que somou 400.414 emplacamentos e obteve avanço de 16%.

Da terceira colocada Chevrolet, falaremos mais adiante, junto com as outras que tiveram vendas inferiores às de 2023. A Hyundai, quarta, lançou o novo Creta, mas apenas no fim do ano. Ou seja: não a tempo de que este causasse um grande impacto em seu resultado.