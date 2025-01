BYD lidera: veja os carros elétricos e híbridos mais vendidos do Brasil

Enquanto isso, os híbridos registraram crescimento de "apenas" 54,17%. Mas não se engane: foram eles os verdadeiros protagonistas do mercado de eletrificados. Esse tipo de modelo teve maior número de lançamentos e a oferta de carros plug-in aumentou.

Além disso, as vendas mantiveram ritmo mais constante e forte que a dos EVs. Em 2024, registraram 114.617 emplacamentos. Somando os números desses produtos ao dos elétricos, o total no ano passado foi 174.748 automóveis e comerciais leves, avanço de 88,22%.

Vendas de híbridos

Com Corolla e Corolla Cross, a Toyota reinava entre os híbridos. Mas, em 2023, ganhou a companhia da GWM, com a linha Haval H6, e da BYD, com o Song Plus. Em 2024, esta lançou outros três produtos no segmento: King, Song Pro e Song Premium.

Com isso, a BYD, que já havia sido campeã de vendas de elétricos em 2023, passou a ser líder de vendas também de modelos híbridos em 2024. Nos dois casos, o segundo lugar ficou com a GWM. Daí em diante, começam a aparecer diferenças.

Entre os híbridos, a BYD vendeu 32.620 automóveis e comerciais leves em 2024 e a GWM, 22.892. O terceiro lugar ficou com a Toyota, com 20.354. A Caoa Chery somou 7.258 exemplares e a Mercedes-Benz, 6.199.