Sucesso ou decepção? Como está a Chevrolet Montana 2 anos após lançamento

O nome adotado foi o mesmo da picape compacta que a Chevrolet lançou no Brasil em 2003 e que deixou de ser oferecida em 2020. A proposta do modelo, no entanto, era diferente. O alvo deixou de ser apenas a Fiat Strada e a Toro também passou a ficar na mira.

Assim, com o objetivo de concorrer com Strada e Toro ao mesmo tempo, a Chevrolet lançou a nova geração da Montana em janeiro de 2023. Dois anos depois, dá para dizer que a picape intermediária atingiu seus objetivos?

A resposta não é tão simples assim. Se apenas a comparação de vendas com essas rivais fosse levada em consideração, seria fácil dizer que a Montana não alcançou seus objetivos. Em 2023, com 11 meses de emplacamentos, somou 30.018 unidades vendidas. Strada? 120.600. Toro? 51.303.