Novo C 63 AMG ganha emoção em quase tudo, mas ronco não arrepia

Imagem: Rafaela Borges/UOL

Os modos podem ser selecionados por meio do multimídia ou no botão giratório na parte baixa do volante, do lado direito. Há outro na esquerda, em que o motorista pode colocar suas preferências de personalização individual - escolhendo três entre ESP, chassi, suspensão e som do motor, entre outros.

Esses são alguns componentes alterados pelos modos de condução. Os amortecedores têm três níveis, e são mais macios nos EV, Battery Hold e confortável. Nesses casos, o carro é bom para rodar nas cidades, mesmo em pisos esburacados.

O para-choque dianteiro encorpado demais acaba deixando a frente muito baixa. Porém, não passei nenhum perrengue no dia a dia com o carro. Era necessário cuidado em valetas ou em rampas muito inclinadas de garagem, mas em nenhuma ocasião a parte inferior do carro bateu.

Isso reforça a aptidão do C 63 S de ser veículo para usar também no cotidiano. Vale destacar que até nos modos Sport e Sport Plus, embora o sedã fique mais ríspido, não chega a gerar desconforto ao rodar, nem pula demais.

O que realmente interessa

Mas vamos ao que realmente importa em um AMG? Já que, para rodar na cidade, é só levar para a garagem um C 200 ou um C 300. Quem investe quase R$ 1 milhão no preparado quer outra coisa, e busca uma combinação entre três elementos: rapidez para acelerar, capacidade de fazer curvas e ronco do motor.