Qual será o carro mais vendido de 2024? Disputa será apertada até o fim

No entanto, quando o Corolla Cross ia ultrapassar o Compass no acumulado do ano para conquistar a liderança do segmento de SUVs médios, o Jeep virou o jogo. Ele foi melhor tanto em outubro quanto em novembro. Agora, no acumulado do ano, soma 45.341 emplacamentos, ante os 44.025 do Toyota.

Embora a briga não esteja definida, o Compass é favorito. Isso porque, além de ter vendido mais nos dois últimos meses, também já aparece em vantagem em dezembro. De 1º a 16, teve 2.307 exemplares vendidos, ante as 1.942 do Corolla Cross.

Entre os SUvs compactos, o T-Cross garantiu a liderança, mas a disputa pelo segundo lugar está aberta. Esta é ocupada pelo Creta, com 62.779 emplacamentos de janeiro a novembro, ante as 61.001 do Tracker. Pela vantagem que tem no momento, o Hyundai é favorito. Ele foi melhor em outubro, enquanto o Chevrolet ficou na frente em novembro.

Mas a verdade é que aparecem sempre muito próximos em vendas. Em dezembro, o Tracker leva vantagem, com 4.614 exemplares, ante as 3.730 do Creta. Dá para o Chevrolet correr atrás, mas não será fácil.

No segmento de picapes, a briga é pelo primeiro lugar do nicho das grandes a gasolina. De janeiro a novembro, a RAM 1500 somou 1.209 exemplares vendidos, apenas 15 a mais que a Chevrolet Silverado. Essa disputa está aberta e é imprevisível.

Ambas foram mal em emplacamentos em novembro, mês em que a Silverado teve 59 unidades vendidas e a 1500, 23. Quem se deu melhor foi a F-150, com 109. A picape da Ford, no entanto, está fora da briga pelo primeiro lugar (tem apenas 454 exemplares emplacados este ano).