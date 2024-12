Mustang manual e mais 9 lançamentos: o que a Ford trará ao Brasil em 2025

A Ford terá, no ano que vem, dez lançamentos no Brasil, entre versões, reestilizações e, quem sabe, produtos inéditos. Serão SUVs, picapes e veículos comerciais. Dois deles foram confirmados na noite desta terça-feira (10), em confraternização de fim de ano da montadora no Brasil.

A marca trará a versão manual do Mustang, que atualmente está à venda no Brasil na opção GT (com automático de dez marchas). No perfil da montadora no Instagram (@fordbrasil), já há um teaser do produto.

Nos EUA, há duas versões do Mustang com transmissão manual de seis velocidades. Uma delas é a própria GT. A outra, Dark Horse, traz exclusivamente esse tipo de transmissão. Também haverá atualizações para a linha Transit, que tem diversas versões no mercado nacional (entre elas van e chassi, inclusive com motor elétrico).