BMW massacra rivais nas vendas de novembro; veja ranking dos carros de luxo

O mês de novembro não foi dos melhores para as marcas de luxo no Brasil, especialmente Volvo e Mercedes-Benz, que tiveram grandes quedas nos emplacamentos na comparação com outubro. Já a BMW tem muitos motivos para comemorar. Além de apresentar alta nas unidades vendidas, a montadora passou por cima das concorrentes.

O volume da BMW, de 1.756 exemplares, foi quase três vezes o da segunda colocada no ranking do segmento premium (veja abaixo). Além disso, dos dez carros de luxo mais emplacados no mercado brasileiro em novembro, quatro são dessa marca.

O X1 ocupa a primeira posição, com 655 emplacamentos. O Série 3 é segundo colocado, com 431. Daí em diante, nenhum modelo da lista dos dez mais vendidos conseguiu atingir 300 exemplares vendidos. XC60, terceiro, e Q3, quarto, foram os únicos acima de 200 emplacamentos.