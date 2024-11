Amarok e Titano surpreendem, T-Cross dispara; veja as vendas de outubro

A Titano foi lançada no primeiro semestre deste ano. Há dois meses, a Volkswagen Amarok passou por renovação, com reestilização e novos equipamentos de série. Em outubro, os dois modelos tiveram seu melhor mês do ano em participação de mercado. Isso porque conseguiram deixar para trás duas concorrentes veteranas.

Hilux? Ranger? S10? Não é para tanto. Estas foram respectivamente primeira, segunda e terceira colocadas na categoria de picapes médias feitas sobre chassi. O modelo da Toyota teve 4.736 emplacamentos, ante os 3.816 do da Ford e os 2.660 do da Chevrolet.

Com 1.141 unidades vendidas, a Amarok aparece na quarta posição da categoria. Mais que as mudanças, a Volkswagen vem trabalhando bastante o marketing do produto, com ações em eventos do porte de Rock in Rio e Circuito Sertanejo. Além disso, há bons descontos para produtores rurais e outras categorias de CNPJ.