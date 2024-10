Citroën Basalt é lançado como SUV mais barato do Brasil; veja preços

Para o lançamento, a Citroën está oferecendo a First Edition, que tem preço sugerido de R$ 107.390. Seu principais diferenciais são visuais. Há a exclusiva cor branca perolizada, rodas de liga leve pretas e interior escurecido, entre outros destaques.

Design

A dianteira é praticamente a mesma do C3 Aircross, com a grande entrada de ar dividida pelo imenso para-choque, que ocupa quase toda a dianteira. Há três elementos no conjunto óptico. Mais acima está o fino, que é o farol de uso diurno.

Abaixo está o conjunto principal, e há ainda faróis auxiliares (a partir da versão Shine). Já lateral e traseira são apenas do Basalt, com a coluna C rebaixada. O carro tem 4,34 metros de comprimento, 2,65 m de entre-eixos e altura de 1,59 m.

A traseira é marcada pelas lanternas recortadas e a ausência de saída de escape aparente. A parte de cima da tampa do porta-malas é tão pronunciada que parece até um spoiler.

Como no Fastback, chama a atenção a capacidade do porta-malas. Em volume, o compartimento está entre os melhores da categoria: 490 litros.