Compass e Corolla Cross esquentam briga entre SUVs em agosto; veja ranking

Os dados mensais foram divulgados pela Jato Dynamics. Com os resultados, o Compass ainda lidera no acumulado de janeiro a agosto. No período, foram vendidas 31.522 unidades do Jeep, ante as 31.009 do Corolla Cross.

Topo do ranking

Na lista dos dez mais vendidos, Strada e Polo somaram números acima da média no mês de agosto. A picape da Fiat liderou, com 16.422 emplacamentos. O resultado representa mais que o dobro de unidades registradas em julho.

Segundo colocado, o Polo teve 14.274 unidades vendidas. Do terceiro lugar em diante, os números já estão mais distantes dos da picape da Fiat e do hatch da Volkswagen. O dono da "medalha de bronze" em agosto é o Onix, com 9.018 exemplares emplacados.

Quarto colocado, o Argo teve 7.768 unidades vendidas, ante as 7.118 do quinto, T-Cross (confira os dez mais emplacados abaixo). Já o HB20 foi mal. O hatch aparece apenas na sexta posição. Ou seja: em agosto, perdeu sua vaga no "top 5" de emplacamentos.

Entre os destaques há o Renegade. No primeiro mês completo após a chegada da linha 2025, o Jeep deixou o Kicks e o Nivus para trás, para ser o quarto mais vendido da categoria de SUVs compactos - deixando para trás T-Cross, Tracker e Creta, respectivamente.