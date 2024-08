Dia de piloto: quanto custa para acelerar BMW em um autódromo no Brasil

Eu já contei aqui sobre o curso de direção que a Porsche promove no Brasil, do qual participei entre o fim de 2022 e o decorrer de 2023. É um misto de track day com treinamento para aprender a entender e pilotar melhor os esportivos da marca. A má notícia: o programa é feito com modelos próprios. Ou seja: só para proprietários. Mas você sabia que, mesmo sem ser dono de um supercarro, dá para pilotar um dos automóveis preparados mais icônicos da história em um autódromo?

Estou falando do M3. O programa BMW Driver Training, que foi retomado no Brasil em 2020, tem dois níveis. O Performance é no mesmo estilo do programa da Porsche: o proprietário participa com seu próprio carro (leia mais abaixo). Já o Experience é com produtos da frota da montadora.

Há diversos modelos, que são distribuídos entre os módulos do programa. Entre eles, o M3. O BMW Driver Experience tem, para a marca, o objetivo de prospectar novos clientes - afinal, o investimento não é baixo. Além disso, é também um mimo para quem já é proprietário de um modelo da montadora - afinal, no evento é possível dirigir na pista automóveis diferentes daquele (ou daqueles) que se tem na garagem.