Oi, sumido! Veja carros que ainda estão à venda, mas você não se lembra

Quem me contou que ele continua à venda foi o presidente da Renault, Ricardo Gondo, em entrevista no início do mês. O foco agora é em frotistas e, no primeiro semestre deste ano, ele teve 1.493 unidades emplacadas - os dados de emplacamentos desta análise são da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenebrave).

O Sandero continua à venda, mas agora com nome de Stepway, já que esta opção, a aventureira, é a única do hatch ainda disponível. Emplacamentos no primeiro semestre: 2.095 exemplares. Os produtos, porém, podem estar com os dias contados, já que a Renault vem tirando de linha todos os veículos feitos nessa plataforma - que é de sua subsidiária romena Dacia.

O último a dizer adeus foi o Captur, no início do ano, quase ao mesmo tempo em que foi lançado o Kardian - primeiro produto da nova plataforma modular que passa a ser usada pelos carros da Renault no Brasil. Até o Duster atual, aliás, está próximo do adeus.

Citroën C4 Cactus Imagem: Rafaela Borges/UOL

Seu nome deverá ser mantido. Porém, sua próxima geração abandonará a base atual e será feita sobre a plataforma do Kardian - e posicionada acima deste, como já ocorre atualmente.

O C4 Cactus, por sua vez, foi por algum tempo o único Citroën à venda no Brasil. Mas, em 2022, chegou a nova geração do C3 e, no ano passado, o C3 Aircross. O SUV veterano, assim, perdeu prioridade nas ações de divulgação da marca, e foi despencando no ranking de vendas.