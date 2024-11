Como é o metrô da BYD que ligará as linhas de SP ao aeroporto de Congonhas

Por que monotrilho?

A escolha do monotrilho para a Linha 17-Ouro foi motivada por características como menor impacto ambiental e facilidade de implementação em áreas urbanas densas. A estrutura elevada ocupa menos espaço do que um metrô subterrâneo e reduz os transtornos ao trânsito durante a construção. Contudo, o monotrilho apresenta algumas limitações, como menor capacidade de passageiros em comparação com o metrô convencional.

Quando entrar em operação, a Linha 17-Ouro será um divisor de águas para quem utiliza o Aeroporto de Congonhas, um dos mais movimentados do país. Hoje, o acesso ao terminal depende quase exclusivamente de carros, táxis ou ônibus, o que frequentemente resulta em congestionamentos em seus principais acessos.

Com a nova linha, será possível chegar ao aeroporto a partir de diferentes pontos da cidade de forma rápida e sem os transtornos do trânsito. Além disso, a integração com linhas como a 9-Esmeralda e a 5-Lilás ampliará ainda mais as opções de deslocamento para os passageiros.

