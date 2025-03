Contra-ataque japonês: como Honda e Nissan devem agitar mercado em 2025

A Nissan enfrentou recentemente notícias negativas sobre sua saúde financeira global, incluindo relatos de uma crise que poderia afetar suas operações no Brasil. No entanto, a empresa reafirmou seu compromisso com o mercado brasileiro, mantendo investimentos de R$ 2,8 bilhões para renovar sua linha de produtos, com destaque para a nova geração do Kicks, que chega até junho.

O Kicks sempre foi um pilar no portfólio enxuto da Nissan no Brasil, representando 69% das 87,4 mil vendas da marca em 2024. A estratégia atual envolve a manutenção do modelo anterior, rebatizado de Kicks Play, como opção de entrada, enquanto uma nova geração, com dimensões ampliadas e recursos aprimorados, competirá em segmentos superiores, enfrentando modelos como Jeep Compass e Hyundai Creta.

O novo Kicks terá 4,37 metros (aumento de 6 cm) de comprimento; 1,80 metro de largura, 1,63 metro de altura e 2,66 metros de entre-eixos (aumento de 4 cm). Com essas medidas, fica maior do que concorrentes diretos como o Volkswagen T-Cross, que possui 4,19 metros de comprimento e 2,65 metros de entre-eixos, e o Hyundai Creta, com 4,30 metros de comprimento e 2,61 metros de entre-eixos.

Para o mercado brasileiro, deverá ser equipado com o motor 1.0 turbo de três cilindros, o mesmo utilizado no Renault Kardian, mas os números podem ser diferentes dependendo da configuração aplicada pela Nissan.

Este propulsor entrega até 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, proporcionando um desempenho mais ágil e eficiente em comparação ao motor 1.6 aspirado da geração anterior. A transmissão será automatizada de dupla embreagem com seis marchas.

Honda: falta um SUV de acesso