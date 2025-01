Toyota Yaris Cross híbrido chega em junho; veja o que já sabemos sobre SUV

O propulsor do Yaris Cross, nas versões puramente a combustão, é um 1.5 aspirado que rende 106 cv e 14 kgfm com opção de câmbio manual ou automático do tipo CVT.

Já o modelo híbrido combina dois motores: um motor a combustão de 91 cv com um elétrico de 80 cv. Em Portugal, por exemplo, o modelo tem duas versões híbridas com 116 cv ou 130 cv.

Imagem: Toyota/Divulgação

Na variante mais potente, o 0-100 km/h é de 10,7 segundos. O freio é a disco nas quatro rodas (ventilado na dianteira e sólido na traseira).

No interior a multimídia é de 10 polegadas, enquanto o painel de instrumentos tem 7". O porta-malas tem 466 litros na variante híbrida.

Itens de segurança como seis airbags, controle de estabilidade, monitor de ponto cego e freio de estacionamento eletrônico equipam o carro da marca japonesa.