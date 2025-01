Toyota Corolla Cross 2026 já é vendido no Brasil; veja preços e o que muda

A suspensão e a mecânica permanecem iguais, assim como o sistema híbrido flex HEV da marca - uma das melhores soluções para o Brasil em termos de carros eletrificados.

No interior do Corolla Cross 2026, o quadro de instrumentos digital tem 12,3 polegadas, o mesmo presente no RAV 4 vendido no exterior, e vem acompanhado de uma nova central, agora de 10 polegadas.

Na motorização, a linha 2026 não receberá a tão esperada atualização híbrida flex com os sonhados 140 cv. Por aqui, vai permanecer com o motor 1.8 de 122 cv de potência e nada mais. As versões flex seguem com o 2.0 flex de 175 cv, 21,4 Kgfm de torque e caixa CVT que simula 10 marchas.

Os modelos XRE custam agora R$ 183,9 mil. O topo XRX flex sai por R$ 200 mil e o híbrido é vendido por R$ 215,9 mil. Completa a gama o esportivo GR-S, comercializado por R$ 208,3 mil com o teto biton.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.