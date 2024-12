Réveillon na garagem: qual cor você deve escolher para o seu carro em 2025

A cor de 2025

Além das cores já populares, o Pantone Color Institute escolheu um tom especial para 2025: Pantone 17-1230 Mocha Mousse. Este tom marrom quente é descrito como "imbuído de uma riqueza inerente, que nutre evocando a qualidade deliciosa do cacau, chocolate e café, apelando para o nosso desejo por conforto".

