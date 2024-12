Ford Everest será produzido na Argentina e deve ser lançado no Brasil

Essa é uma das diferenças da Ranger, que na configuração 2.0 tem câmbio AT ou MT de seis velocidades. Com esse conjunto, a Ford espera encarar Mitsubishi Pajero Sport, Jeep Commander e Toyota SW4, que é líder do segmento.

O SUV da Ford tem uma capacidade de imersão na água de até 800 mm e uma capacidade máxima de reboque de até 3.500 kg.

O Everest tem 4,91 metros de comprimento e 2,90 metros de entre-eixos. Na largura, tem 1,92 m e a altura é de 1,84 m. Na comparação com o SUV da Toyota, o Ford é 12 cm mais comprido. As rodas do Everest são de 21 polegadas, com acabamento em pintura especial de três camadas com detalhes usinados.

O utilitário tem pacote ADAS de segunda geração, com sistema de manutenção de faixa com detecção de borda de estrada, monitoramento de ponto cego, assistência pré-colisão e controle de cruzeiro adaptativo com Stop & Go e Active Park Assist 2.0.

O interior é luxuoso e apresenta bancos dianteiros aquecidos e ventilados com itens em couro premium, com ajuste elétrico de 10 posições e função de memória para o motorista. Os bancos dianteiros possuem detalhes acolchoados e o exclusivo emblema Platinum (para a versão citada).

O modelo vem com um painel de instrumentos digital de 8 polegadas ou 12,4 polegadas (na versão mais completa Platinum) que substitui os tradicionais clusters analógicos. O Everest também apresenta telas sensíveis ao toque centrais grandes e de alta resolução de 10,1 polegadas ou 12 polegadas em formato vertical.