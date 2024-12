Perto de retorno, Salão do Automóvel de SP ganha sua primeira baixa

O Salão do Automóvel de São Paulo deve ganhar uma importante baixa para a próxima edição, confirmada para o fim de 2025 pela Anfavea, a associação que representa as montadoras. A Abeifa, entidade formada pelas marcas que importam seus veículos para o Brasil, já se manifestou que não têm interesse em participar do evento.

A confirmação foi dada por Marcelo Godoy, presidente da entidade e também comandante da Volvo no Brasil. A marca sueca, inclusive, também não estará no salão. O executivo ainda afirmou que os demais associados da Abeifa (12 no total) decidirão individualmente se participarão ou não do evento.

Pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Anfavea, o retorno do Salão do Automóvel foi anunciado recentemente pelo mandatário da entidade, Marcio Lima. Em contato com a coluna, o executivo afirmou que 14 marcas manifestaram interesse em participar do evento - e outras também estariam pedindo para participar. Os nomes das empresas, porém, não foram revelados.