Novo Equinox agrada, mas deve passar longe de incomodar o líder Compass

Líder de vendas do segmento há sete anos e caminhando para fechar o oitavo consecutivo na primeira posição entre os SUVs médios, o Jeep Compass assiste, do alto do pódio, a chegada de novos concorrentes no mercado com diferentes tecnologias de motorização e eletrificação. Mas será que alguém está apto a tirar a liderança do modelo produzido em Pernambuco?

A Chevrolet apresentou a quarta geração do Equinox (segunda geração para o Brasil) com uma proposta premium, com muito capricho no acabamento, um motor ligeiramente mais potente e repleto de tecnologia a bordo. Tudo isso pelo preço salgado de R$ R$ 267 mil.

Nessa faixa de valor, o SUV da Chevrolet compete apenas com as versões mais caras do Compass, a Overland (R$ 266.990) e Blackhawk (R$ 285.990), ambas com o poderoso motor Hurricane 2.0 turbo a gasolina de 272 cv de potência e 40 kgfm de torque. Já o Equinox é puxado (nas duas versões, Activ e RS) pelo motor 1.5 turbo, que também não é flex, com 177 cv e 28 kgfm.