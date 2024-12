JAC Hunter é lançada no Brasil; veja preços e detalhes da picape

A caçamba dos 1.400 kg oferece 1.135 litros de volume, equipada com proteção de série e pronta para transportar cargas pesadas e volumosas, ficou devendo os dois amortecedores para suavizar a peça.

Com 5,33 metros de comprimento, 1,96 metros de largura e 1,92 metros de altura, a JAC Hunter é a maior da categoria, com espaço agradável para os passageiros do banco traseiro que conta com duas entradas USB (uma USB C) e saídas de ar, além de um piso plano que garante mais conforto e espaço para as pernas.

Os assentos da frente contam com ajuste elétrico e o cluster de sete do painel de instrumentos é digital. Lembrou o grafismo utilizado na Caoa Chery. A tela central de 13 polegadas é vertical e de bom acabamento, assim como toda a cabine, e espelha dados como Apple CarPlay e Android Auto. A marca ficou devendo o pacote ADAS, como auxílio de condução que deveria ser de série nos produtos de toda indústria.

