BYD Shark inicia pré-venda e deve ter preço de Ford Ranger; veja detalhes

A BYD Shark teve sua pré-venda iniciada no Brasil nesta quinta-feira (3). A picape híbrida tem motor 1.5T de 436 cv e o lançamento é esperado para o dia 19 de outubro. Rumores apontam que a caminhonete eletrificada terá preço próximo ao da versão topo de linha da Ford Ranger.

Por sinal, quando for lançada por aqui, a Shark desbancará o posto da Raptor e passará a ser a picape mais rápida do Brasil, com 0-100 km/h de 5,7 segundos. No México, já dirigimos o modelo.

A picape BYD Shark ostenta dois modos de energia: motor a combustão e outro elétrico. A capacidade da bateria é de 29,3 kWh, com uma autonomia de 840 km pelo ciclo chinês e 100 km para o modo puramente elétrico - bom para deslocamentos urbanos ou viagens mais longas. Falta entender como o Inmetro vai reduzir esses números, que podem ficar nos 60 a 70 km para o elétrico e média combinada de 550 km.