Toyota prepara novidades para Hilux e SW4 2025; veja o que muda

Os novos modelos, antes da troca da geração em 2026, serão equipados com a mesma mecânica com motor 2.8L 16V Turbo movido a diesel, com potência de 204 cv e torque de 50,9 kgfm, acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades sequencial.

A engenharia já afinou o processo mecânico e certamente em matéria de força os veículos ficarão praticamente na mesma. A tração 4x4 possui acionamento eletrônico e bloqueio do diferencial traseiro.

Para reduzir as emissões de poluentes, o ARLA 32, um agente redutor líquido automotivo, será utilizado no sistema de exaustão. O fluido, essencial para a quebra de óxidos de nitrogênio (NOx), transforma até 98% dessas emissões em vapor d'água e nitrogênio, componentes inofensivos para o meio ambiente.

Essas mudanças fazem parte das atualizações obrigatórias para veículos a diesel no Brasil, seguindo as normas do Proconve P8 já na entrada de 2025.

A Toyota Hilux é a mais vendida da categoria, com mais de 31 mil emplacamentos entre janeiro e agosto deste ano. Já o SW4 acumula pouco mais de 10,5 mil registros ao redor do país, segundo números da Fenabrave.

Internamente, os veículos serão os mesmos em matéria de conectividade, multimídia e, no caso do SUV, sete assentos. A Toyota, não deixando de lado a SRX Plus, recentemente deu uma calibrada visual com faróis de LED na versão SRV da picape, trazendo de volta ao jogo dos utilitários de caçamba.