Festival Interlagos tem mais edições confirmadas para 2025; veja datas

O Salão do Automóvel, organizado pela Anfavea, deve ser anunciado até o fim do ano. Enquanto isso não acontece, o Festival Interlagos 2025, que nasceu como o novo modal de salão, focado nas exposições e experiências do consumidor, sai na frente e confirma as datas: entre 28 de maio a 1º de junho, dedicado às motocicletas, e de 11 a 15 de junho, voltado para automóveis.

Márcio Saldanha, CEO do evento, fala que a expectativa é atrair cerca de 350 mil visitantes ao Autódromo de Interlagos - 200 mil para o evento de motos e 150 mil para o dos carros. A edição do festival de 2024 atraiu um publico de cerca de 253 mil visitantes. Para 2025, o Festival Interlagos promete levar inovação e impacto, duas palavras defendidas por Saldanha.

Criado para proporcionar uma experiência aos apaixonados por veículos de duas e quatro rodas, o evento terá todos os detalhes revelados na próxima terça-feira, no Teatro B32, em São Paulo. Estão confirmados 350 convidados, entre eles executivos de montadoras, fabricantes de acessórios, peças, lubrificantes, seguros e outros setores relacionados ao mercado automotivo.