Mitsubishi Pajero Sport ganha novidades na linha 2025; veja as mudanças

Já as versões HPE e HPE-S são equipadas com rodas de liga leve no aro 18, que foram redesenhadas e combinam com a grade frontal na cor prata acetinado e com o novo skid plate dianteiro e traseiro no mesmo tom. Isso deu uma retocada de leve no pára-choque. Na Legend, a rodagem sobe duas polegadas.

Jack Nunes, diretor comercial da HPE, que produz e vende os modelos da Mitsubishi, disse que o Pajero vive o melhor momento do produto no Brasil. E as novidades não vão parar por aí. "Tornamos o nosso produto ainda mais competitivo no segmento e a chegada da Black mostra isso".

O interior da linha Pajero Sport 2025 foi atualizado para oferecer uma experiência premium. Vide o novo volante, que era um débito da marca com o motorista. A peça multifuncional foi redesenhada com três raios e simboliza a identidade global de cabine Mitsubishi.

Como ponto de segurança além do ABS, controle de tração e estabilidade, sete bolsas infláveis fazem parte do pacote: são duas dianteiras, duas bolsas laterais na frente, duas de cortina (inclusive para a terceira fileira de bancos) e uma para os joelhos do motorista.

O cluster digital e o biton do preto com o bordô da cabine, que inclui, a parte da textura dos panos de porta e os bancos são de bom gosto. Mas o novo padrão é exclusividade da Legend Black. O botão de partida no lado esquerdo do painel é uma assinatura que agrada e sempre remete aos modelos da Porsche.

Os ocupantes das duas primeiras fileiras de assentos contam com ajuste elétrico e sistema de aquecimento. Mas nada de resfriamento dos bancos. O que seria um meio termo em um país com clima tropical.