Medida extrema: em qual situação dirigir sem CNH leva o motorista à prisão

Já dirigir sem possuir carteira de motorista é uma atitude bem mais perigosa e com penalidades mais severas.

Segundo o Artigo 162, inciso I, dirigir sem ser habilitado é uma infração de natureza gravíssima. A multa é multiplicada três vezes, chegando ao valor de R$ 880,41. Há, ainda, a medida administrativa de retenção do veículo até a apresentação de um condutor habilitado.

Vale acrescentar que, no caso de dirigir sem possuir carteira, o CTB também prevê punições ao proprietário do veículo. De acordo com o Artigo 163, uma multa de igual gravidade, com a mesma penalidade, é aplicada a quem entregar a direção do veículo a alguém que não possuir habilitação.

Por isso, muito cuidado se você costuma emprestar o seu carro a alguém sem habilitação. As consequências da lei também podem recair sobre você.

Risco de prisão

Conforme o Artigo 309 do CTB, dirigir sem possuir habilitação e gerando perigo de dano é o que pode levar o condutor à prisão. A detenção pode durar de seis meses a um ano.