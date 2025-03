Basta uma vez: 5 infrações que muitos cometem e que suspendem a CNH

5 - Interromper a via com o veículo

Aqui, chegamos à multa mais cara do CTB. Conforme o artigo 253-A, utilizar qualquer veículo, de forma intencional, para bloquear, limitar ou atrapalhar o trânsito em uma via sem a devida autorização do órgão responsável, gera infração gravíssima e a suspensão da CNH por 12 meses.

A multa, nesse caso, será multiplicada 20 vezes, chegando a R$ 5.869,40. Mas a situação fica bem pior para os organizadores desse tipo de conduta. Para eles, a multa será multiplicada por 60, o que gera R$ R$ 17.608,20.

Um detalhe importante de mencionar é que, embora essa infração tenha sido inicialmente voltada para caminhoneiros que protestavam nas rodovias, o texto da lei não limita sua aplicação a um grupo específico. Ou seja, qualquer motorista que intencionalmente bloquear a via com um veículo - seja para comemorações, eventos ou qualquer outro motivo - também estará sujeito às mesmas regras.

Quanto tempo a CNH pode ficar suspensa?

No caso das infrações autossuspensivas, algumas delas já estabelecem, no dispositivo infracional, o período de suspensão que o condutor deverá cumprir. No caso da Lei Seca, por exemplo, o CTB menciona que são 12 meses com a CNH suspensa.

Mas, quando esse período não for descrito, ele deverá variar de dois a oito meses, a depender da decisão da autoridade de trânsito. Já se houver reincidência (ou seja, se o condutor cometer novamente a infração dentro do período de 12 meses), o tempo de suspensão irá aumentar para de oito a 18 meses.