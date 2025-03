Penalidade máxima: 3 vacilos no trânsito que fazem sua CNH ser cassada

Em todos esses casos (e, claro, se o condutor optar por não recorrer), a PPD poderá ser cassada, e o processo de habilitação recomeçado do zero.

Entregar carro para pessoa com CNH cassada? Melhor evitar

Não é apenas quem dirige com a CNH cassada que pode enfrentar penalidades. O dono do veículo ou qualquer pessoa que tenha posse legítima do automóvel também pode ser responsabilizado caso permita que alguém sem habilitação válida assuma a direção.

Segundo o artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), ceder, permitir ou confiar a direção de um veículo a uma pessoa não habilitada, com a CNH cassada ou suspensa, ou que, por motivos de saúde, deficiência física ou mental, ou embriaguez, não tenha condições de conduzir com segurança, configura um crime de trânsito. A penalidade prevista é de detenção de seis meses a um ano ou multa.

No entanto, essa responsabilização recai apenas sobre o proprietário do veículo ou sobre quem tem posse legal do automóvel. Isso significa que um passageiro ou carona, que não tenha qualquer vínculo legal com o veículo, não poderá ser punido por essa infração.

Por isso, é essencial ter cuidado ao emprestar um carro. Permitir que alguém sem condições legais ou físicas para dirigir assuma o volante pode trazer consequências sérias, tanto para o condutor quanto para quem cedeu o veículo.