Como cerveja sem álcool pode fazer você se complicar no teste do bafômetro

Para se ter uma ideia, o volume alcoólico das cervejas convencionais costuma variar entre 4,5% a 5%.

Cerveja sem álcool pode apontar no bafômetro

O relatório do Inmetro analisou um grupo de pessoas para entender se as cervejas ditas sem álcool poderiam ou não ser registradas no bafômetro. Nesse caso, foram utilizadas 10 marcas de cerveja com teor alcoólico de até 0,4%.

Cada voluntário consumiu 700ml de cerveja. Quinze minutos após consumirem a bebida, foram submetidos ao teste do bafômetro - o qual foi repetido depois de passados mais 15 minutos. O resultado foi que não houve acusação do consumo de bebida alcoólica no aparelho.

Isso significa que cervejas com baixo teor alcoólico não pegam no bafômetro? Não é possível fazer essa afirmação. Isso porque o estudo tomou como base a ingestão de apenas 700ml de cerveja, com teste realizado após 15 minutos de sua ingestão. Ou seja: se o sujeito tomar 1 litro ou mais da bebida e for barrado em uma blitz 10 minutos depois, haverá chances de o bafômetro acusar a presença de álcool em seu organismo.

E se isso acontecer, ele poderá responder pelas penalidades da Lei Seca - que, como se sabe, são bastante severas. Afinal, a Lei Seca estipula tolerância zero para qualquer quantidade de álcool no organismo do motorista.