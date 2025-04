Culpado anda ao lado: 5 infrações de trânsito cometidas pelos passageiros

3. Transportar passageiros em compartimentos de carga

Outro erro comum, principalmente em caminhonetes, é o transporte de pessoas na caçamba. Embora essa prática ainda seja vista em algumas regiões, ela é considerada uma infração gravíssima pelo CTB.

O artigo 230, inciso II, estipula que, salvo situações de força maior e com autorização das autoridades competentes, transportar passageiros em compartimentos de carga pode gerar multa de R$ 293,47 e somar 7 pontos à CNH do motorista.

4. Exceder a capacidade de passageiros do veículo

Lotar o carro além da sua capacidade é outro erro que pode custar caro ao condutor. Conforme o artigo 231, inciso VII do CTB, transportar mais passageiros do que o veículo comporta é uma infração gravíssima. Para evitar problemas, é fundamental respeitar o limite indicado pelo fabricante e garantir que todos os ocupantes tenham cinto de segurança disponível.

5. Transporte irregular de crianças

Os pequenos passageiros, mesmo que não possam ser responsabilizados por isso (afinal, são apenas crianças), também podem desencadear infrações destinadas ao motorista.

Conforme o artigo 64 do CTB, crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 metros de altura devem ser transportadas nos bancos traseiros, em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura. Deixar de respeitar essa normal causa infração de natureza gravíssima, com penalidade de multa e retenção do veículo até que a irregularidade seja sanada.

O motorista é quem leva a culpa?

Embora pareça injusto, os motoristas é que são responsáveis pelas pessoas que estiverem dentro do seu veículo. Portanto, se elas não seguirem as condutas esperadas pela legislação, as possíveis penalidades recairão sobre o condutor.