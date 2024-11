Velocidade excessiva: quando CNH é suspensa e como evitar multa injusta

Habilitação pode ser suspensa por até oito meses

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece três infrações distintas para o excesso de velocidade. Quanto mais acima do limite de velocidade estipulada para a via o condutor passar, mais duras serão as penalidades. As infrações serão registradas:

- quando a velocidade for superior à máxima em até 20% (infração média com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH como penalidade);

- quando a velocidade for superior à máxima em mais de 20% e até 50% (infração grave com multa de R$ 195,23 e 5 pontos na CNH como penalidade);

- quando a velocidade for superior à máxima em mais de 50% (infração gravíssima com multa multiplicada 3 vezes - R$ 880,41 - e a suspensão do direito de dirigir como penalidades.

Nesse caso, é quando o condutor ultrapassa a velocidade em mais de 50% acima da máxima que ele pode ter a CNH suspensa. Esse período de suspensão poderá variar de dois a oito meses, a depender da decisão da autoridade de trânsito.

De qualquer forma, é importante lembrar que nem sempre a multa por excesso de velocidade é aplicada de maneira correta. Nesse caso, cabe ao condutor ficar atento e averiguar se a penalidade foi aplicada dentro das normas.

De olho no radar que aplicou a multa

Para que o radar de velocidade seja confiável, ele precisa passar por aferição a cada 12 meses. Para conferir se ele estava dentro do prazo de validade previsto, é possível acessar ao PSIE Inmetro. Ao acessar o site, basta clicar em "consulta de instrumentos".