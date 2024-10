Foto obrigatória: projeto prevê mudança em multas registradas por radares

Há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que pretende tornar obrigatório anexar imagens da infração de trânsito e da placa do veículo em notificações registradas por equipamentos eletrônicos, como radares e câmeras.

Proposta pode alterar o CTB

Proposto pela deputada Dayany Bittencourt (União-CE), o objetivo do projeto é assegurar ao condutor do veículo multado o direito à ampla defesa nos processos administrativos. Para isso, Dayany acredita que a obrigatoriedade da imagem anexada à notificação é crucial sempre que a infração for registrada por equipamentos eletrônicos.

Segundo da deputada, o projeto pode se tornar um mecanismo contra o que ela chama de "indústria da multa".

E em que medida ele altera a maneira como as multas são aplicadas hoje em dia? Embora, em muitos casos, a falta de uma comprovação possa fragilizar a aplicação das penalidades, são poucas as infrações que têm a foto como requisito obrigatório. De forma geral, as multas que costumam vir acompanhadas de imagens do veículo são por excesso de velocidade e por avançar sinal vermelho.

Mas há outros casos onde as multas são registradas por equipamentos eletrônicos e não há, necessariamente, o registro e/ou envio de imagem: com câmeras de monitoramento e lombadas eletrônicas. Aqui, o projeto seria colocado em prática, passando a exigir o registro de imagem, também, nesses casos.