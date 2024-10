Multa injusta: como verificar erro do agente de trânsito e anular punição

Com isso, você receberá outra notificação (imposição de penalidade, juntamente com o boleto da multa), avisando sobre a aplicação das penalidades.

O CTB define prazo de 30 dias para o julgamento dos recursos em primeira e segunda instâncias.

Caso os recursos não sejam julgados em até 30 dias, o órgão pode conceder efeito suspensivo das penalidades de ofício ou por meio de solicitação que você terá de fazer.

Normalmente, o órgão autuador não confere efeito suspensivo automaticamente, fazendo com que seja necessário entrar com um pedido.

Isso significa que a multa e os pontos, por exemplo, podem ser suspensos enquanto o processo de recurso não estiver encerrado.

