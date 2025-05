Tudo pela 'boa ordem'? Como funciona lei que faz seu carro ser removido

Mas, merece atenção o parágrafo 9º do artigo 271 do CTB. Ele aborda que não caberá remoção nos casos em que a irregularidade puder ser sanada no local da infração. Assim, seguindo o mesmo exemplo da disputa do racha, se o condutor for abordado e, assim, a irregularidade for cessada, ele não precisará ter o veículo removido, já que parou de cometer a infração.

Com essa atualização do CTB (que incluiu o parágrafo 9º ao artigo 271), a medida administrativa de remoção seria, praticamente, extinta. E isso poderia gerar um grande problema no trânsito.

O que acontece é que a menção expressa à "boa ordem administrativa" ganhou força e sistematização oficial a partir da publicação dos Manuais Brasileiros de Fiscalização, que começaram a ser organizados a partir de 2006, mas foram reformulados em 2022 pela Resolução Contran nº 900/2022 — que modernizou e consolidou os procedimentos de fiscalização e incluiu esse conceito de forma mais explícita.

Com isso, os agentes e fiscalizadores de trânsito conquistaram mais essa ferramenta para tornar o trânsito mais seguro, reforçando a importância da conscientização que a remoção do veículo gera, como forma de educar os motoristas e prevenir que infrações perigosas sejam cometidas reiteradas vezes.

Motorista não pode impedir que o veículo seja removido

A remoção é uma medida administrativa imediata aplicada no momento da constatação da infração. O agente de trânsito tem respaldo legal para agir na hora, sem necessidade de autorização judicial ou de defesa prévia por parte do condutor.