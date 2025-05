Acidente em faixa de pedestre: de quem é a culpa e quais são as punições

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a faixa de pedestres é um local de prioridade absoluta para quem está a pé. O artigo 214 do CTB considera infração gravíssima "deixar de dar preferência de passagem a pedestre que se encontre na faixa a ele destinada", com multa de R$ 293,47 e sete pontos na CNH. Ou seja, o simples ato de não respeitar a faixa já é um agravante — e, em caso de acidente, a situação se complica ainda mais.

Se o motorista atropelar alguém na faixa, ele pode ser responsabilizado criminalmente por lesão corporal culposa (quando não há intenção) ou até por homicídio culposo, conforme o artigo 302 do CTB. Nessas situações, a pena pode incluir suspensão ou cassação da CNH, prisão, e indenizações civis à vítima ou seus familiares.

Além disso, o local do atropelamento pesa na avaliação da culpa, podendo influenciar no julgamento do caso e nas penalidades aplicadas. Portanto, não respeitar a faixa não só agrava a infração, como também demonstra desrespeito à segurança viária, aumentando significativamente a responsabilidade do condutor.

Direitos assegurados a vítima

No caso do acidente em faixa de pedestre citado, aqui, as vitimas acabaram não resistindo aos ferimentos. Mas é importante ressaltar que, se um pedestre é atropelado na faixa, a ele são assegurados os seguintes direitos:

danos materiais: gastos com hospital, medicamentos, fisioterapia, etc.