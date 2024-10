Por que esperar multa de trânsito chegar pelo Correio pode ser uma má ideia

Ou seja: é necessário reconhecer a infração cometida e não apresentar recurso. Por isso, a adesão ao sistema precisa ser realizada antes do correspondente envio da notificação da autuação.

Logo, essa opção pode, ou não, ser útil aos motoristas. Acontece que o pagamento da multa, ainda que custe caro, nem sempre é a maior preocupação dos condutores. Muitas vezes, os pontos adicionados à habilitação ou até mesmo a abertura de um processo de suspensão ou cassação são mais prejudiciais do que o dinheiro - e o que realmente faz com que o condutor invista em um recurso.

De olho nas notificações

Se esperar pela chegada da notificação nem sempre é uma boa opção, é importante que o motorista mantenha controle da sua CNH por outros meios. O aplicativo da Carteira Digital (CDT) e o site do Detran são boas alternativas para isso.

O app é disponível para todo condutor baixar nas lojas virtuais do seu celular. Basta que a CNH possua QR Code.

É importante ficar atento porque, em alguns estados, o site do Detran exige um cadastro prévio para que essa consulta seja realizada, que consiste na criação de uma conta gov.br. Essa é uma exigência do Detran RS, por exemplo. Já no site do Detran SP, o motorista precisa fazer um cadastro no próprio site, informando o seu CPF, para ter acesso às informações da sua habilitação.