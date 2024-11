Bomba sobre rodas: 5 gambiarras que ocultam problemas em carro usados 

No caso de não acender ao dar a partida, são grandes as chances do vendedor ter desligado essa luz, assim o painel deixa de avisar sobre esse problema.

Por exemplo, um carro com problema no módulo do freio ABS, algo geralmente muito caro de resolver. A luz do ABS vai permanecer acessa, mas ao invés do vendedor solucionar o problema, pode optar por desligá-la.

Uma dica para verificar isso é gravar um vídeo no momento da partida, e depois observar cada uma das luzes para comprovar que acendem e apagam depois de alguns segundos.

Pneu virado

Muitos carros são equipados com pneus de perfil baixo, menos tolerantes com as irregularidades das nossas ruas. Dificilmente um motorista nunca teve um pneu que 'ganhou' uma bolha depois de cair em um buraco.

Isso acontece quando a parte estrutural do pneu é rompida e a pressão interna empurra a borracha para fora, formando a bolha. Infelizmente não tem como reparar um pneu com bolha, e o mesmo deve ser descartado imediatamente.