Comprou carro usado? Veja o que você deve mexer logo na primeira revisão

O segundo ponto de atenção é com a lubrificação do motor. Foi-se o tempo em que os motores eram mais simples e suportavam qualquer tipo de óleo. Hoje exigem manutenções específicas, e nem sempre isso foi respeitado pelo dono anterior do carro.

Na hora de escolher o óleo, é comum se deparar com várias marcas que atendem a viscosidade recomendada e acabar optando pela mais barata. Porém, não basta que a viscosidade seja correta, é preciso que o óleo atenda as normas exigidas pelo fabricante.

Na dúvida de qual óleo foi utilizado, separe parte do orçamento da compra do carro para fazer uma nova troca com o óleo que você tem certeza que é o correto. Também é uma manutenção relativamente barata e não compensa economizar nessas horas.

Imagem: Foto: Pixabay

Filtros

Mais uma manutenção barata, mas que nem sempre é feita, é a substituição dos filtros. Os mais comuns são os filtros de ar, do óleo do motor, do combustível e da cabine. Na maioria dos carros, você contabiliza a soma desses quatro e se dá conta de que não vale a pena economizar.