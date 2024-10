Concessionária x oficina: veja prós e contras para a revisão do seu carro

Desde o meu primeiro carro, sempre optei por oficinas particulares. Por sorte, conheço mecânicos confiáveis que nunca me deixaram na mão. Mas isso não significa que minha escolha seja a ideal. Se um proprietário me apresenta comprovantes de manutenções feitas em concessionária, fico satisfeito. O que realmente importa é seguir o cronograma do manual do carro e garantir que as manutenções sejam feitas corretamente, independentemente do local.

Vantagens da concessionária

As concessionárias oferecem a vantagem de contar com profissionais treinados e qualificados, que seguem os padrões estabelecidos pelo fabricante do carro. Eles possuem equipamentos e ferramentas específicas para cada modelo, e utilizam peças homologadas pela montadora.

Além disso, durante o período de garantia do carro, a realização de manutenções em concessionária é fundamental para manter essa cobertura. As revisões registradas no manual, acompanhadas dos comprovantes, valorizam o carro em uma eventual revenda.

Desvantagem da concessionária

Por outro lado, o custo de revisão em concessionária é geralmente mais alto. Até mesmo serviços simples, como troca de óleo e filtros, costumam ter um preço elevado devido à mão de obra cara. Esse é o principal motivo para que eu não leve meus carros nas concessionárias.