Empurrômetro: veja manutenção que maus mecânicos oferecem e você deve fugir

Um dos problemas mais comuns nos nossos carros está relacionado ao sistema de arrefecimento. Basta visitar uma oficina mecânica que certamente vai se deparar com manutenções corretivas neste componente. Mas, como em quase tudo, tem o jeito certo e o errado de resolver esse defeito.

No vídeo dessa semana falo um pouco sobre uma peça fundamental para o bom funcionamento do arrefecimento do motor do seu carro e por que você não pode dar ouvidos para quem recomenda tirá-la.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.