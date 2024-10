Creta 'antigo' ainda é boa compra? O que muda com chegada dos novos modelos

O recém-aposentado 2.0 é para mim a melhor opção para quem gosta de desempenho e simplicidade. No curto prazo, deverá ser ofuscado pelo novo motor 1.6 turbo, que é mais potente e eficiente. Sendo assim, é possível que o 2.0 - que já não era o mais procurado - encalhe nas lojas de usados. Entretanto, no longo prazo, por ser simples de se manter, imagino que vá se destacar dos modelos mais complexos, como os turbinados.

O 1.0 turbo, que continua em linha e é o motor mais vendido no Creta, deve continuar com a procura alta e tende a se dar bem no curto e médio prazo do mercado de usados. Mas ainda é incerto seu cenário no longo prazo, quando esses modelos equipados com esse propulsor ficarem mais velhos, fora do período de garantia do fabricante, e dependentes de manutenções mais onerosas.

Como tem toda uma complexidade do turbo, injeção direta e resfriador do ar, pode afastar compradores receosos com altos custos de

manutenção.

O mesmo pode acontecer com o 1.6 turbo, mas aqui tem uma curiosidade: a Hyundai decidiu lançar esse motor somente à gasolina, na contramão do que vem acontecendo nos lançamentos dos carros nacionais dos últimos 20 anos. Para alguns pode ser ruim, mas para mim, o tiro foi certeiro.

Em se tratando de bicos de injeção direta de combustível, muitos profissionais de oficinas mecânicas, tem alertado que esses bicos sofrem muito mais quando o carro é abastecido somente com álcool, principalmente quando adulterado. Usando somente gasolina, esse risco diminui, e é certo que a Hyundai calibrou esse motor já para nossa gasolina com maior teor de álcool.

Por outro lado, se o motor tende a ser mais confiável, o mesmo ainda não dá para cravar do câmbio. A escolha, foi um automatizado de dupla embreagem, configuração que sofre muito preconceito no mercado de usados pelo histórico de problemas em todos canto do mundo.