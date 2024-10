10 itens que você deve descartar se quiser gastar pouco com seu carro

Caso não seja feita, os riscos de quebra são grandes, e o reparo causa danos catastróficos para o bolso. A solução para fugir disso é escolher motores com corrente de comando, feita de metal, semelhante a uma corrente de bicicleta. Na teoria, as correias não exigem manutenção e devem durar o mesmo tempo de vida do motor. Seu bolso agradece.

Pneus grandes

Para muitas pessoas, onde eu me incluo, o visual do carro é um item importante. E nada como um bom conjunto de rodas e pneus que casem bem com o visual do carro.

Porém, quanto maior o conjunto, maior será o custo de manutenção, quando for necessário a substituição dos pneus. Se não quiser levar sustos com os preços dos pneus, evite rodas com mais de 15 polegadas de diâmetro.

Suspensão refinadas

Esse é um dos itens que mais fazem as pessoas revenderem seus carros. Basta visitar uma oficina e receber o orçamento das peças de suspensão para querer se desfazer do carro.