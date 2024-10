Só para ricos? Por que não comemoro a volta do VW Golf ao Brasil

E tudo acabou em 2020, ano do último modelo do Golf disponível no Brasil, a rara versão híbrida GTE. Mas, na real, ele já vinha morrendo aos poucos. Um ano antes foi a despedida do esportivo GTI, e 2018 foi o último ano das versões mais civilizadas e acessíveis. Como podem perceber, estamos sem Golf há uns bons anos.

Quem matou o Golf no Brasil

O 'assassino' do Golf tem nome: T-Cross, o SUV responsável por assumir a antiga linha de produção na fábrica de São José dos Pinhais (PR). Não dá para dizer que a VW errou do ponto de vista financeiro, já que o SUV vende igual pãozinho quente na padaria e o coitado do 'irmão' vendia cada vez menos.

Infelizmente nosso mercado se convenceu de que SUVs são melhores que hatches, sedãs e peruas. Pode até ser para alguns, mas não para todos.

O que vem acontecendo nos últimos anos é que utilitários esportivos compactos, baseados em modelos mais simples, substituíram os verdadeiros carros médios do passado - e parece que poucos perceberam o quanto perdemos com isso. Quem não é fã de SUV, tem cada vez menos alternativas no mercado.

O que perdemos com o fim da linha do Golf

A segunda vez que guiei um carro na minha vida foi um Golf GLX 1995 do pai de um amigo. Não tinha muitas referências para comparar, mas lembro que era um carrão.