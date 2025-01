Peugeot ampliará gama de veículos elétricos com novo furgão; veja detalhes

A Peugeot ampliará a gama de modelos elétricos vendidos no Brasil com a chegada do e-Partner - a linha comercial da marca francesa já conta com o e-Expert e a de carros de passeio com o e-2008. A estreia do furgão elétrico será no segundo semestre deste ano.

O Peugeot e-Partner será vendido na configuração Standard com 4,40 metros de comprimento, 1,84 m de largura, 1,79 de altura e 2,78 m de distância de entre-eixos. O baú de carga tem 3,09 metros de comprimento com capacidade volumétrica de até 4,4 m³. Já a capacidade de carga é de 500 kg.

Tem motor elétrico de 100 kW que entrega potência de 136 cv e 27,5 kgfm de torque. A velocidade máxima é de 130 km/h e o 0 a 100 km/h é feito em 11,2 segundos.