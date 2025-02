Novo BMW X3 M50 xDrive chega ao Brasil por R$ 624.950

O acabamento interno tem três opções de configuração em couro: Veganza Preto, Veganza Marrom e Veganza Bege.

Sistema semi autônomos

O BMW X3 M50 xDrive tem sistemas autônomos de direção e estacionamento. O Driving Assistant Professional oferece uma condução inteligente em situações de trânsito lento ou em longos deslocamentos, informando o motorista, por meio de alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Já o Parking Assistant Professional estaciona o X3 M50 xDrive automaticamente, usando câmeras e sensores externos, além da função Surround View, que exibe imagens do entorno do veículo, em tempo real, na tela do sistema de navegação. As manobras ainda podem ser controladas pelo smartphone.

O SUV médio da marca alemã sai de fábrica equipado com o sistema operacional 9 com tecnologias do BMW ConnectedDrive como: Chamada de Emergência Inteligente, aviso de manutenção por telemetria, navegação com informação de trânsito em tempo real, portais de notícias, clima e muitos outros aplicativos.