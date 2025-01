Fiat Cronos 2026: antecipamos o que muda no sedã campeão de economia

Na reestilização Fiat Cronos 2026 não terá nenhuma mudança na traseira (imagem meramente ilustrativa) Imagem: Fiat/Divulgação

O Fiat Cronos 2026 será vendido nas versões Drive 1.0, Drive 1.3 CVT e Precision 1.3 CVT. O kit S-Design seguirá como opcional para a opção Drive 1.3 CVT.

A versão Drive de entrada do Cronos 2026 terá motor 1.0 Firefly com potências de 75 cv com etanol e 71 cv com gasolina. Já o torque fica em 10,7 kgfm com etanol e 10 kgfm com gasolina. Nesta versão, o sedã pode ter somente o câmbio manual de cinco marchas.

Já nas versões Drive e Precision, o Fiat Cronos tem motor 1.3 Firefly com potências de 107 cv com etanol e 98 cv com gasolina. O torque é de 13,6 kgfm e 13,1 kgfm, respectivamente. Na linha reestilizada, o motor 1.3 será ligado somente ao câmbio CVT que simula sete marchas.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.