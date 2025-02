Fiat Fastback 2026: veja o que mudará na nova linha do SUV cupê

Já o motor 1.3 Turbo 270 Flex está com duas potências. A versão Limited Abarth recebe o propulsor com 176 cv com gasolina ou etanol e 27,5 kgfm de torque. No entanto, a Abarth Turbo 270 mantém o motor com 185 cv de potência com etanol e 180 cv com gasolina, mantendo o torque comum aos dois combustíveis.

Por fim, o motor Turbo 270 Flex é ligado ao câmbio automático de seis marchas.