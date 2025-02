Novo motor, mais segura: o que a Fiat Titano 2026 terá de novidades

Na parte de segurança, a Fiat Titano 2026 receberá freios a disco nas quatro rodas e itens de auxílio à condução ADAS. Entre os recursos, a picape receberá frenagem autônoma de emergência, piloto automático adaptativo (ACC), alerta de ponto cego, entre outros itens. No entanto, o pacote ADAS deverá ser item de série somente na versão Ranch.

Seis airbags de série, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampa, freios ABS com EBD e sistema Isofix de fixação de cadeirinha infantil seguirão como padrão desde a versão de entrada Endurance.

Fiat Titano 2026 será produzida na Argentina Imagem: Marlos Ney Vidal/Autos Segredos

Já em relação aos itens de conforto e conveniência, trocará a direção com assistência hidráulica por uma elétrica e também contará com central multimídia atualizada, com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay.

Por dentro, a picape terá volante atualizado para receber os comandos ADAS e também uma nova alavanca de câmbio.