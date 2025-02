Novo Nissan Kicks: o que já sabemos sobre o SUV que chega ainda neste ano

Diferentemente do modelo produzido no México, a nova geração do Nissan Kicks 2026 fabricado no complexo de Resende (RJ) terá sistema de seleção de marchas por botões no lugar da alavanca convencional. O SUV já é produzido em pré-série no Brasil e sua estreia deve ocorrer ainda no primeiro semestre deste ano.

Os preços devem partir dos R$ 150 mil, já que a primeira geração rebatizada para Kicks Play agora será vendida nas versões Active, Sense e Advance com preços entre R$ 115 mil e R$ 150 mil.