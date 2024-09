O que já sabemos sobre o novo SUV compacto da Volks; veja fotos exclusivas

Em relação à largura e à distância entre-eixos, o futuro lançamento da VW terá medidas parecidas ou até idênticas às do Nivus - respectivamente, 1,76 m e 2,57 m.

De acordo com Marlos Ney Vidal, o próximo SUV da Volks terá dimensões bem parecidas com as do Skoda Fabia, utilitário esportivo da subsidiária tcheca do Grupo Volkswagen que já foi utilizado para testar componentes do modelo brasileiro.

Como referência, o Fabia tem 4,10 m de comprimento, 2,57 m de entre-eixos, 1,78 m de largura e 1,45 m de altura - é, portanto, um pouco mais largo e mais baixo do que o Nivus, que mede 1,49 m do teto até os pneus.

Qual será o nome?

Imagem: Alessandro Reis/UOL

A Volkswagen mantém segredo a respeito do nome do seu novo SUV - já foi especulado que poderá se chamar Gol, em referência ao hatch compacto que saiu de linha em maio do ano passado.